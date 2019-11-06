Омск, , 08:18 — REGNUM Заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев 6 ноября на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящем в Омске, заявил о большом интересе со стороны бизнеса к сотрудничеству. По его словам, речь идёт и о сельском хозяйстве, и о промышленности.

«Наши компании рвались на выставку (в Омск — прим. ИА REGNUM), нам приходилось делать селекцию», — сказал Торебаев.

«Это экономика взаимоотношений в действии. Поэтому мы будем продолжать работать, сотрудничать, интересов много», — отметил он.

В целом, Торебаев считает, что России и Казахстану «есть, что предложить друг другу». Поэтому дальнейшее сотрудничество продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6 ноября стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие открыла выставка высоких технологий, посвящённая экспортному потенциалу двух стран.

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