Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года средневзвешенная стоимость машины на авторынке России составила 1,536 тыс. рублей, что на 8,5% выше, чем в за тот же период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Причем средневзвешенная стоимость автомобиля иностранной сборки по итогам девяти месяцев 2019 года составила 1,795 тыс. рублей — это на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что средняя цена авто отечественных брендов также выросла на 6,7% и составила 662 тыс. рублей.

Отметим, что при расчете средневзвешенной стоимости авто учитываются средние значения цен, рекомендуемых дистрибьютором, и исходя из объема реализации по каждой модели с учетом модификаций.

Напомним, по данным «Авито Авто», средняя цена трёхлетних автомобилей в нашей стране в 2019 году выросла до 878 тыс. рублей.

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