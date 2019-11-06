Хабаровск, , 08:09 — REGNUM Для пассажиров из ДФО на рейсах «Аэрофлота» вводится топливный сбор. Он коснется пассажиров классов «комфорт» и «бизнес». Для пассажиров, летающих экономклассом, перемен не наступит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дальневосточники просят отдать перелёты в Москву азиатским авиакомпаниям

Топливный сбор в бизнес-классе составит 8,4 тыс. рублей, в классе «комфорт» — 6,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госкомпания «Аэрофлот» заявила об убыточности плоских тарифов на перелетах между ДФО и Москвой и своем намерении отказаться от них. Дальневосточники в социальных сетях предложили отказаться от услуг «Аэрофлота» и пригласить для выполнения таких полетов азиатских перевозчиков, у которых и цены ниже, и сервис лучше.