Омск, , 07:48 — REGNUM На XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящем в Омске 6 ноября, губернатор Омской области Александр Бурков заявил о важности кооперации с предприятиями Казахстана.

«Для нас важна кооперация с предприятиями Казахстана», — подчеркнул глава Омского региона.

По его словам, экономические и производственные связи между странами были выстроены исторически:

«И нам необходимо сегодня, на мой взгляд, идти дальше».

Бурков подчеркнул, что многие предприятия двух стран на сегодняшний день уже активно взаимодействуют в рамках приграничного сотрудничества.

«Если говорить о межрегиональном сотрудничестве, то сегодня мы взаимодействуем практически во всех сферах. Это вопросы промышленности, нефтепереработки, агропромышленный сектор, культура, образование, здравоохранение», — отметил омский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит 6−7 ноября в Омске. Тема форума — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Открылось масштабное мероприятие выставкой высоких технологий, посвящённой экспортному потенциалу России и Казахстана.

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