Анкара, , 07:41 — REGNUM Российский газ, который поступает европейским потребителям, дешевле чем, предлагаемый США сланцевый газ, заявила член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней, 6 ноября заявила РИА Новости.

Гюней отметила, что газопровод «Турецкий поток» является наиболее важным стратегическим проектом в истории сотрудничества России и Турции. Она добавила, что полностью уверена в жизнеспособности российско-турецкого проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что точные сроки запуска газопроводов «Турецкий поток» и «Сила Сибири» еще не определены.

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