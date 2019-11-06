Южно-Сахалинск, , 07:28 — REGNUM Жительницы Сахалина смогут получать региональный материнский капитал до 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Региональный материнский капитал — 200 тыс. рублей — сахалинки и курильчанки могут получить за рождение второго ребенка. В 2019 году срок действия программы подходил к концу. Но власти приняли решение продлить действие. Соответствующее поручение дал губернатор области Валерий Лимаренко.

Региональный закон о материнском капитале был принят в 2011 году. За время его действия помощь получили 23 тыс. женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года Сахалинская область стала единственным регионом ДФО, где рождаемость стала расти «советскими темпами». Но позже бурный демографический рост несколько замедлился. Островные власти постоянно расширяют пакет мер поддержки материнства и детства.