Челябинск, , 07:18 — REGNUM В Челябинске стартуют работы по реконструкции аварийного моста в Металлургическом районе. Начинаются они 6 ноября и продлятся примерно до июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Мост находится в районе Коксохима. В первую очередь начинается демонтаж контактной сети, опор и трамвайных путей. До конца года предстоит полностью разобрать мост.

В целом по проекту планируется разобрать нынешний мост, усилить его и построить ещё один. Работы закончатся к июню.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция обойдётся в 231 млн рублей. Ранее на эти цели планировалось выделить 98 млн.

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