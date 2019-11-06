Казань, , 07:16 — REGNUM Некогда крупнейший банк Татарии — ПАО «Татфондбанк» подвёл предварительные итоги процедуры своего банкротства, начатой в апреле 2017 года. На начало октября 2019 года у ТФБ имеются долги перед 18 089 кредиторами на общую сумму, превышающую 168,139 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По отчётам конкурсного управляющего (госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов»), в реестр попали 16 555 кредиторов, долги перед которыми превысили 149,198 млрд рублей. На первую очередь приходится 11 712 кредиторов, которым задолжали более 71,096 млрд рублей. За всё время конкурсного производства первой очереди очередников выплатили 34,14% от общего объёма требований (более 24,273 млрд рублей).

Расходы на проведение конкурсного производства превысили 2,461 млрд рублей.

Напомним, на сегодня в суде Казани слушается уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-главы правления банка, бывшего депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина. Ему вменяют ряд эпизодов, связанных с превышением должностных полномочий, что повлекло ущерб для банка. По ряду эпизодов, результатом которых стал уход банковского имущества, дела пока в стадии расследования. Следователи насчитали по свыше 20 эпизодам ущерб более 50 млрд рублей.

Банк, работавший в республике с августа 1994 года, остался без лицензии 3 марта 2017 года. К тому моменту по размеру активов он был на 42-м месте в стране.