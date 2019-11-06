Якутск, , 07:15 — REGNUM На покупку облигаций государственного займа Якутии на 5 млрд рублей сбор заявок от потенциальных приобретателей начнётся 6 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заявки нужно успеть подать с 10 до 14 часов мск, в среду, 6 ноября 2019 года. Официальное размещение ценных бумаг на Московской Бирже появится уже 11 ноября.

Эмитентом от Якутии выступает минфин республики. Срок обращения займа — семь лет, номинал облигации — 1 тыс. рублей. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны.

Как сообщало ИА REGNUM, второй выпуск облигаций Якутия впервые смогут купить физические лица через онлайн-приложение «Эволюция», электронной брокерской платформы от Группы компаний «РЕГИОН».