Хабаровск, , 07:26 — REGNUM Комментируя новость о внесении в правительство РФ национальной программы по развитию Дальнего Востока, доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин задал вопрос — где анализ предыдущих провалов. И каковы предпосылки для того, чтобы новый документ привел к успеху? Эксперт таких предпосылок пока не видит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Где гарантии, предпосылки к тому, что новая нацпрограмма приведет к успеху, что она сделает более комфортной жизнь людей на Дальнем Востоке? Я их не вижу. Медицина рушится, люди с Дальнего Востока бегут. Вопрос транспортной доступности ДФО как не был решен, так не решен. По всем направлениям — провал.

Ранее в России четыре раза принимались федеральные программы по развитию ДФО. Ни одна из них не увенчалась успехом. Где анализ причин таких колоссальных провалов? Его нет. Точно так же, если помните, принималась «Стратегия 2020» по развитию России. О ней уже и не вспоминают давно. А средства потрачены огромные.

Где они? Куда, на что их потратили? Ответов на эти вопросы нет. Почему чиновники не отвечают за подобные провалы? И не в этом ли причина того, что Дальний Восток как не развивался, так и не развивается? Вопросов много, ответов нет. И пока этих ответов не будет, никакого «Дальнего Востока для людей», никакого повышения качества жизни, прекращения оттока населения мы, боюсь, не увидим», — считает Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития представило в правительство РФ проект национальной программы по развитию ДФО. Ранее в России в разное время принимались четыре программы по развитию Дальнего Востока, на их реализацию были выделены огромные деньги, которые были освоены, но все четыре программы были провалены.