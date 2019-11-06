Кемерово, , 06:49 — REGNUM В Кемерове с 20 ноября 2019 по 15 апреля 2020 года планируется ввести ограничения на транзитное движение большегрузов. Запрет будет действовать при снегопадах продолжительностью более часа, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Информация о нововведении будет размещена на щитах при проезде в город. В самом муниципалитете организуют места стоянки фур.

Как считают власти, запрет движения большегрузов позволит освободить городские магистрали от транзитного транспорта в период их максимальной загрузки во время непогоды.

Отмечается, что объезд города в эти часы возможен через Томск.