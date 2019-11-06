Саров, Нижегородская область, , 06:41 — REGNUM В нижегородский арбитраж от налоговой службы поступил банкротный иск к ООО «Нанокорунд», созданному в Сарове 11 лет назад для производства искусственного корунда — материала, который используют не только в ювелирном деле, но и в сфере промышленности, медицине. Иск пока не принят к производству, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода. Заявление подано 5 ноября 2019 года, сумма претензий составляет 403 217,7 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена 21 октября 2008 года в Сарове для производства искусственного корунда. Уставный капитал компании — 78 431 373 рубля, директор с августа 2009 года — Александр Коробко. Участники компании — ООО «Прима» с долей 51% и ООО «Ситис». Компания «Прима» также работает в сфере производства искусственных корундов, ее учредителями являются Наталья Полковникова и саровский производственный фонд инновационного развития «Сапфир». Полковникова также — основной владелец компании «Ситис».

Напомним, искусственный корунд используется не только для изготовления ювелирных изделий, но и в сфере промышленности, например, как абразивный материал. Качественные корунды задействуют для точных механизмов, лазеров и других оптических устройств.