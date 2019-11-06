Чита, , 06:31 — REGNUM Пациентам медицинских стационаров Забайкальского края будет комфортнее лечиться, особенно в условиях суровых сибирских зим. Как сообщает сегодня пресс служба забайкальского губернатора, на дополнительные средства в размере почти 17 миллионов рублей будет произведена замена старых оконных конструкций медицинских организаций Борзинского и Оловяннинского районов, к которым прикреплено порядка 70 тысяч жителей двух территорий.

«Изначально в районе планировалось заменить 208 окон, в результате проведенных торгов их количество возросло за счет экономии до 270», — пояснил главный врач Оловяннинской центральной районной больницы Игорь Лялин.

Напомним, средства дальневосточной субсидии (более 3 миллиардов рублей) помогают реализовать в Забайкалье 13 масштабных мероприятий в сфере здравоохранения, а рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» заключено 18 контрактов на планировочные решения детских поликлинических подразделений.

Осенью 2018 г. Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на данные территории стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам.

С приходом нового руководства Забайкальский край улучшил показатели по работе с национальными проектами. По словам исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, региону удалось преодолеть средний уровень по кассовому освоению средств нацпроектов. Если в Дальневосточном федеральном округе он составляет 37%, то в Забайкальском крае он составляет теперь 40%.

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