Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Поддерживаемое Китаем региональное соглашение о зоне свободной торговли — Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), — к которому Индия отказалась присоединиться, ускорит процесс образования соперничающих торговых блоков, заявил журналист Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

«В случае с ВРЭП это означает, что небольшие страны Юго-Восточной Азии с низким уровнем дохода, вероятно, окажутся более тесно связаны с Китаем, в то время как их связи с потенциальными партнёрами, находящимися за пределами зоны свободной торговли, станут ослабевать. Последняя версия Транстихоокеанского партнёрства также приведёт к большему объединению между его членами, чем с остальным миром», — заявил Фиклинг.

По словам журналиста, в результате этого торговля начнёт двигаться в направлении раздвоения мира на отдельные зоны (аналогичный процесс идёт и на уровне технологий), поскольку из-за напряжённости в отношениях между КНР и США остальным странам придётся выбрать ту или иную сторону.

«Это путь, который напоминает ситуацию, сложившуюся после Второй мировой войны, когда «план Маршалла», возглавляемый США, и ориентированный на СССР Совет экономической взаимопомощи, разделили мир на конкурирующие блоки. Это разделение раскололо мировую экономику в период холодной войны», — говорится в статье.

Напомним, ранее Индия отказалась подписать окончательный вариант соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнёрству. Остальные 15 стран смогли достигнуть договорённости по всем рыночным вопросам в рамках ВРЭП, которое предполагает создание зоны свободной торговли, охватывающей половину населения мира и треть глобальной экономики.

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