Вашингтон, 6 ноября 2019, 07:31 — REGNUM Поддерживаемое Китаем региональное соглашение о зоне свободной торговли — Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), — к которому Индия отказалась присоединиться, ускорит процесс образования соперничающих торговых блоков, заявил журналист Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.
По словам журналиста, в результате этого торговля начнёт двигаться в направлении раздвоения мира на отдельные зоны (аналогичный процесс идёт и на уровне технологий), поскольку из-за напряжённости в отношениях между КНР и США остальным странам придётся выбрать ту или иную сторону.
Напомним, ранее Индия отказалась подписать окончательный вариант соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнёрству. Остальные 15 стран смогли достигнуть договорённости по всем рыночным вопросам в рамках ВРЭП, которое предполагает создание зоны свободной торговли, охватывающей половину населения мира и треть глобальной экономики.
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