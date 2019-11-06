Петропавловск-Камчатский, , 06:31 — REGNUM Камчатскому краю, судя по всему, придется наращивать завоз овощной продукции. Собственное производство продолжает демонстрировать полный упадок. По данным Камчатстата, оно рухнуло по итогам 2018 года сразу на 10,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Камчатка не дождётся дешёвых овощей от ТОСЭР: «Ренова» остановила проект

По производству собственного картофеля показатели снижены на 2,5%, по овощам снижение сразу на 22, 4%. Посевная площадь всех сельхозкультур на полуострове за год уменьшилась на 2,4%.

В общем растениеводство упало на 10,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, наладить производство собственных недорогих и качественных овощей камчатцам обещала, в рамках ТОСЭР, компания российского миллиардера Виктора Вексельберга «Ренова». Власти построили к будущему тепличному комплексу внушительную инфраструктуру, проложили трассу, все — за счет бюджета. Однако «Ренова» в ноябре 2018 года неожиданно свернула проект. Агентство ДФО по привлечению инвестиций ищет теперь инвесторов для создания тепличного хозяйства на Камчатке в Японии. Но поиски пока не увенчались успехом.

Цена за кило помидоров и огурцов на Камчатке достигает 800 рублей.