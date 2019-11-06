Тернейский район, , 06:13 — REGNUM Компания «Примтеплоэнерго» устанавливает новые трансформаторы в сёлах Тернейского района Приморского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В удалённые сёла Усть-Соболевка, Максимовка и Малая Кема привезли 8 новых трансформаторов, которые устанавливаются взамен крайне изношенного старого оборудования, рассказал главный энергетик «Примтеплоэнерго» Константин Бурков.

«Новые подстанции двухтрансформаторные, что обеспечивает высокую надежность электроснабжения территорий, так как в случае аварийного выхода из строя одного из трансформаторов, снабжение электроэнергией не прекращается, поскольку к работе подключается резервный», — отметил главный энергетик.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский сообщил о 100% готовности электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему и отопительному сезону.