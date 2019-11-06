Хабаровск, , 05:10 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назвал три ключевые задачи национальной программы по развитию ДФО. Это обеспечение темпов экономического роста, превышающее в 1,5 раза средние значения по стране, повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского, а также остановка оттока населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе мероприятий, в частности, названы меры по повышению транспортной доступности населенных пунктов ДФО, качества услуг здравоохранения, образования, культуры, спорта. Министр, ссылаясь на документ, представленный в правительство, пообещал, что будет увеличена транспортная доступность 1265 населенных пунктов.

«Доступность для каждого — это главный принцип, который мы заложили в национальную программу. Мы хотим, чтобы любой человек, открыв напрограмму, увидел, что планируется сделать в его регионе, городе, какие стандарты используются для городов. Ведь о них мало кто знает, на самом деле», — сказал Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо транспортной доступности населенных пунктов, жителей ДФО очень волнует возможность свободно передвигаться по России, выезжать в отпуск на юг и запад страны. Но с этим как раз возникают очень большие проблемы. Госкомпания «Аэрофлот», главный авиаперевозчик в РФ, в очередной раз требует себе грандиозных преференций из бюджета, заявляя, что плоские тарифы для не выгодны. Дальневосточники, уставшие от постоянной борьбы за право съездить в отпуск в своей стране, предлагают отдать «московские направления» азиатским авиакомпаниям, которые, по их мнению, справятся с задачей намного эффективнее.