Биробиджан, , 04:51 — REGNUM Еврейская автономная область вошла в число четырёх регионов России, которые, по мнению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, «заматывают» мусорную реформу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мусор: власти и операторы не сделали свою работу, но напирают на платежи

Об этом Денис Буцаев заявил в интервью, которое он дал РБК.

«Чувствую достаточно сильное сопротивление в некоторых направлениях. Оно выражается в заматывании процесса, когда вроде бы что-то все делают, но результата нет. Эта ситуация самая опасная. Больше всего «заматывают» процесс Еврейская автономная область, Ненецкий АО, Забайкалье и Курганская область», — рассказал Денис Буцаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляет 65−70%, а со стороны населения — от 20 до 35%.