Якутск, , 04:28 — REGNUM Девять городов Якутии намерены вновь участвовать в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городов и исторических поселениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе заявителей оказались: Нерюнгри, Мирный, Ленск, Алдан, Удачный, Вилюйск, Олекминск, Среднеколымск, и Верхоянск.

Предлагается по условиям конкурса участие в трёх категориях: малые города с населением до 20 тыс. человек, города с населением от 20 до 50 тыс. Городов со статусом «исторический» в Якутии нет.

Минстрой РФ будет принимать заявки до 1 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российские города и населённые пункты активно участвуют в нацпроекте «Жильё и городская среда». Победители получают миллионные гранты, которые используют на благоустройство придомовых территорий.