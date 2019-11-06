Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 6 ноября 2019, 04:08 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске управляющие компании и товарищества собственников жилья могут быть освобождены от платы за вывоз снега. Об этом сообщает «Ноябрьск 24», цитируя главу города Алексея Романова.
Делается это, чтобы стимулировать УК и ТСЖ на уборку внутридомовых территорий и снизить нагрузку на собственников жилья. Сэкономленные на вывозе снега деньги должны быть направлены на уборку.
Отметим, что ямальские зимы сопровождаются обильными снегопадами. Начало зимнего сезона 2019 года не стало исключением. Без уборки снега сугробы «вырастают» в человеческий рост.