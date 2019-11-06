Тамбов, , 03:30 — REGNUM Аграрии Тамбовского района Амурской области завершили на своих полях уборку сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В Тамбовском районе на 75,5 тыс. гектарах удалось вырастить 145 тыс. тонн сои. На завершающей стадии находится уборка сои в Константиновском, Октябрьском и Серышевском районах. В Константиновском районе сельхозработники намолотили почти 85,5 тыс. тонн урожая с более чем 57 тыс. гектаров. Во Октябрьском районе аграрии собрали почти 76 тыс. тонн с 59 тыс. гектаров соевых полей. В Серышевском районе убрано почти 50 тыс. гектаров, с которых намолочено 46,5 тыс. тонн бобовых.

«Уборка продолжается и в Михайловском районе. Здесь самые крупные в области посевные площади: бобовой культурой здесь засадили более 114 гектаров земли. В настоящий момент в хозяйствах области намолочено уже более 780 тыс. тонн сои», — сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье также завершается уборка сои, которую необходимо собрать до выпадения снега. Здесь аграрии собрали 90 процентов урожая, намолотив 327 тыс. тонн зерна.