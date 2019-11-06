Якутск, , 02:24 — REGNUM В Якутске проходит «обкатку» новый способ мешкового сбора мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы ООО «Якутскэкосети», участниками пилотного проекта стали жители частного сектора Гагаринского округа, с нескольких улиц.

В первый день, 4 ноября вывезено 10 кубов бытовых коммунальных отходов, 5 ноября к проекту подключился Автодорожный округ.

Чтобы участвовать в мешковом сборе мусора, необходимо собственникам жилья установить емкости с крышкой у забора дома, куда непосредственно и складывать твёрдые бытовые отходы в мешках.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 65−70% юрлиц не платят за вывоз мусора, население — от 20 до 35%.