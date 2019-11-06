Рига, , 00:22 — REGNUM Министр финансов Латвии Янис Рейрс заявил, что на данный момент ему неизвестен источник для дополнительного финансирования повышения зарплат врачам и другим работникам медицинской отрасли, но до принятия бюджета 2020 деньги будут найдены. Об этом сообщает портал NRA.

Премьер Кариньш и министр здравоохранения Винкеле попробовали уговорить готовящих на 7 ноября акцию протеста врачей на сумму вдвое меньшую, чем обещанные 120 млн евро. МИД Латвии по этому поводу решил отложить открытие посольства ЛР в Австралии, сэкономив 1,8 млн евро для латвийских медиков.

Предполагается часть суммы забрать из прибыли Банка Латвии и обществ с государственным капиталом. Минфин ждёт официального ответа руководителей этих учреждений на своё письмо. Установка правящей коалиции изыскать средства без повышения налогов остается неизменной