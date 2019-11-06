Рига, , 00:13 — REGNUM Министерство сообщения Латвии не видит смысл в возобновление движения поездов по маршруту Рига — Вильнюс — Таллин заявил на заседании комиссии Сейма по внешней политике государственный секретарь министерства Дин Меридан, пишет портал tvnet.

Дин Меридан указал, что сегодня Литовская железная дорога осуществляет небольшой объём перевозок от границы Литвы до Даугавпилса. Что касается железнодорожного сообщения по маршруту Рига — Вильнюс, то эксперты считают, что по причине низкой скорости поездов проект не будет пользоваться спросом у пассажиров.

Что касается сообщения с Эстонией, то латвийские железнодорожники, согласовав график движения с эстонскими коллегами доставляют пассажиров до пограничной станции Валги. Однако, и здесь число транзитных пассажиров минимально. По аналогичным причинам нет оснований возобновлять движение по маршруту Рига — Тарту.

Сегодня на территории Латвии, из международных железнодорожных перевозок доступен поезд Киев — Минск — Вильнюс — Рига, за него отвечает украинская компания. Обсуждается возможность продлить маршрут до Таллина.

Латвийская компания Пассажирский поезд (Pasažieru vilciens) обеспечивает четыре направления: Рига — Москва, Рига — Санкт-Петербург, Рига — Вильнюс — Минск — Киев и Рига — Минск.