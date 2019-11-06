Рига, , 00:09 — REGNUM Предварительная стоимость работ Rail Baltica в аэропорту Рига оценена в 250 — 280 млн евро, пишет портал LSM.

Планируется, что строительство железнодорожной станции, эстакады и укладка рельс начнётся в 2021 году. 85% затрат проекта возьмёт на себя Евросоюз, 15% профинансирует Латвия.

Международный конкурс на проектирование объявлен, он пройдёт в два этапа и завершится в конце 2020 года. Реализация ответвления от большого Rail Baltica (железнодорожная магистраль через всю Прибалтику до Польши) позволит соединить международный аэропорт Рига с центром столицы Латвии. Поезда будут доставлять пассажиров в течение 8 минут и курсировать каждые полчаса. Работы закончатся только в 2025 году. До этого момента придётся считаться с регулярными изменениями маршрутов движения и другими неудобствами.