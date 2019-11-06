Рига, , 00:05 — REGNUM В рамках европейской программы повышение энергоэффективности в промышленности, кабинет министров Латвии выделил 11,6 млн евро отечественному бизнесу — пишет портал Dienas Business.

Поддержку окажут латвийским компаниям обрабатывающей отрасли из фонда Кохезии ЕС. Финансирование будет осуществляться в форме гранта и покроет 30% затрат предпринимателей при реконструкции производственных помещений для большей энергоэффективности, или замены с той же целью оборудования, внедрения новых инженерных систем, перестройке здания и т.д.

Во время двух предыдущих этапов программы было поддержано более 40 проектов на общую сумму 13 млн евро.