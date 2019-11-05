Вашингтон, 5 ноября 2019, 23:56 — REGNUM На втором месте списка богатейших людей планеты по версии Forbes оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Билл Гейтс
Билл Гейтс
World Economic Forum

Капитал Арно составляет $107 млрд, тогда как у основателя Microsoft Билла Гейтса — $106,8 млрд. Таким образом, Гейтс утратил второе место, опустившись на третью строку.

Первое место рейтинга продолжает занимать владелец $112,4 млрд, основатель Amazon Джефф Безос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что Безос потерял за сутки порядка семи миллиардов долларов из-за девятипроцентного падения цен на акции Amazon.

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