Вашингтон, , 23:56 — REGNUM На втором месте списка богатейших людей планеты по версии Forbes оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Билл Гейтс World Economic Forum

Капитал Арно составляет $107 млрд, тогда как у основателя Microsoft Билла Гейтса — $106,8 млрд. Таким образом, Гейтс утратил второе место, опустившись на третью строку.

Первое место рейтинга продолжает занимать владелец $112,4 млрд, основатель Amazon Джефф Безос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что Безос потерял за сутки порядка семи миллиардов долларов из-за девятипроцентного падения цен на акции Amazon.

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