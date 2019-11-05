Лондон, , 23:33 — REGNUM «Мировой эталон» нефти, марка Brent, проводит завершение торгов вблизи отметки $63 за баррель после заявления ОПЕК о возможном росте спроса на нефть в 2020 году, 5 ноября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент январские фьючерсы Brent находятся в плюсе на 82 цента (1,32%), на отметке $62,95 за баррель. Диапазон торгов для марки составил $61,95 — $63,17 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI подорожали на 65 центов (1,15%), до $57,19 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $56,30 до $57,49 за баррель.

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