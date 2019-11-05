Москва, , 23:26 — REGNUM Падение цен на сахар в РФ может привести к разорению сахарных заводов, говорится в материалах экспертного совета при комитете Совфеда по АПК.

По данным ФАС, из-за перепроизводства сахара в стране и снижения цены на него в итоге потребитель может пострадать, хотя пока он и в выигрыше. Ряд сахарных заводов может просто обанкротиться. Отмечается, что проблему может решить экспорт сахара.

Сейчас в стране 75 предприятий производят сахар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с информацией о перепроизводстве сахара в РФ Евразийская экономическая комиссия порекомендовала ввести минимальную цену на эту продукцию.

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