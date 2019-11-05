Нижний Новгород, , 23:25 — REGNUM Выбран победитель еще двух аукционов по привлечению кредитных средств в бюджет Нижегородской области. Им вновь стал Сбербанк, свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Два кредита на сумму 2 млрд рублей привлекаются на срок 3 месяца (90 дней) и один год. За пользование средствами краткосрочного кредита нижегородские власти заплатят 17,2 млн рублей, долгосрочный займ обойдется региональному бюджету в 74,1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, минфин Нижегородской области в течение недели с 18 октября объявил аукционы по привлечению в общей сложности 33 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета региона и (или) погашение долговых обязательств и пополнения остатков средств на счете. До настоящего момента определился победить 21 конкурентной процедуры на сумму 21 млрд рублей. В целом за пользование кредитными средствами будет уплачено банку 668 млн рублей, а с учетом двух указанных кредитов — более 749 млн рублей.

В минфине позднее поясняли, что проведение аукционов и заключение по их итогам государственных контрактов не означает обязательное привлечение кредитных ресурсов. Средства будут привлекаться только по мере потребности бюджета в 2019 и 2020 годах.

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