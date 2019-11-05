Эль-Кувейт, 5 ноября 2019, 23:23 — REGNUM Кувейт заявил о продолжении переговоров с Саудовской Аравией по «нейтральной зоне» на границе двух стран, 5 ноября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению замминистра иностранных дел Кувейта Халеда аль-Джаралла, стороны «с нетерпением ждут окончательного соглашения в ближайшее время».
Саудовская Аравия и Кувейт остановили добычу нефти в «нейтральной зоне» три года назад, что привело к сокращению добычи на 500 000 баррелей в сутки.
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