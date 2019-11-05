История вопроса

Внешняя политика Королевства Саудовская Аравия главным образом определяется следующими факторами. Это торговля нефтью, связывающая королевство с традиционными её покупателями – странами Запада. Стратегическое партнёрство с США, рассматривающими Саудовскую Аравию как одного из главных союзников в регионе Ближнего Востока. Также королевство прилагает значительные усилия для поддержки по всему миру ислама, в частности его крайне консервативного направления, известного как ваххабизм.

Саудовская Аравия была образована в 1932 году как государство – «Хранитель двух святынь» (Мекка и Медина), и первоначально ориентировалась на Великобританию. После Второй мировой войны в стране началась добыча нефти и её экспорт, после чего инициатива перешла к США.

По заявлениям представителей государства, Саудовская Аравия в своей политике руководствуется принципами сотрудничества с нефтедобывающими государствами региона, единства арабского мира и исламской солидарности. Страна является членом ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Всемирной исламской лиги, Организации исламского сотрудничества, Исламского банка развития, с 2005 года состоит во Всемирной торговой организации. Является одним из основателей и важнейших участников Организации стран-экспортёров нефти (OPEC). Благодаря значительным поступлениям от торговли нефтью Саудовская Аравия играет важную роль в Международном валютном фонде и Всемирном банке.

После начала «Арабской весны» отношения королевства с США несколько охладели, но после избрания президентом Дональда Трампа вновь наладились. Также в последнее время укрепляются связи Саудовской Аравии с Китаем.

Главным противником Саудовской Аравии в регионе считается Иран, отношения с Египтом при этом улучшаются. С 2015 года вооружённые силы королевства принимают участие в гражданской войне в Йемене, где воюют на стороне правительства против повстанцев хуситов (шиитская этноконфессиональная группа).

