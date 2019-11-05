Саранск, , 22:51 — REGNUM В Мордовии в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» построят два спортивных объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Так, в Кадошкинском районе планируется построить хоккейный корт, который уже сейчас частично смонтирован на территории физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти цели выделено 800 тыс. рублей.

Кроме того, на стадионе «Электротехник» будет установлена спортивная площадка для сдачи норм ГТО. Территория площадки составит 300 кв. метров, здесь будут установлены оборудование и инвентарь для тех, кто планирует сдавать нормы ГТО, а также будут располагаться обычные тренажеры для взрослых и детей. Площадка будет открыта для всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владимир Волков отмечал, что Мордовия — один из самых спортивных регионов, здесь физкультурой занимаются 37,5% населения. В 2016 году Мордовия признана лучшим регионом страны по развитию физкультуры и спорта среди территорий с населением до 1 млн человек. Загруженность спортивных объектов составляет более 87%, всего их более 2 тыс. в республике.

«У нас создана спортивная инфраструктура, отвечающая мировым стандартам. Это не только путь к спорту высших достижений, но и здоровье нации, физическое и духовное», — уверен глава республики.