Астрахань, , 22:48 — REGNUM В Астрахани товарищество собственников жилья «Соседи» переплатило за потребленную электроэнергию 4,8 млн рублей, потому что поставщик применил неверные методы расчёта. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Филиал ПАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» применил к расчётам платежей ТСЖ методы, нарушающие законодательство. В итоге объём потребленной электроэнергии, указанный в квитанциях, был завышен.

Прокуратура обнаружила эти нарушения и внесла директору филиала представление. В итоге товариществу собственников пересчитали объём потреблённой электроэнергии на 4,8 млн рублей.