Франкфурт-на-Майне, Германия, , 22:46 — REGNUM 20 крупных евросоюзных банков принимают участие в разработке единой евросоюзной платежной системы, которая могла бы заменить американские системы Visa, MasterCard, Paypal и другие. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Официально евросоюзные банки не подтверждают свое участие в разработке единой евросоюзной платежной системы (PEPSI, Pan-European Payment System Initiative), однако по данным источников AFP, работа эта идет полным ходом и банки в нее вовлечены.

Напомним, что ещё в 2017 году Европейский центробанк задумался о том, чтобы у ЕС была своя платежная система. Первоначально это была именно политическая идея, а не техническая. Но сейчас полным ходом идет разработка технической стороны этого дела, для чего и привлечены банки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о надежности американских платежных систем встал в полный рост после того, как к власти в США пришел Дональд Трамп. Он сразу же показал, что ему плевать на интересы союзников США и он с легкостью может использовать американское лидерство в финансовом секторе Запада как инструмент подавления и наказания союзников, если они не согласны с волей Вашингтона.