Челябинск, , 22:25 — REGNUM В Челябинске власти могут расторгнуть контракты с теми подрядчиками, которые не успеют в срок отремонтировать дороги. Об этом на совещании в мэрии заявила врио руководителя города Наталья Котова.

Она отметила, что порядка 60 улиц ремонтируются не по большим проектам. Это в основном контракты на один или несколько объектов. Пока прогноз погоды благоприятный и такая погода простоит несколько дней. Котова выразила надежду на то, что работы будут окончены там, где уже провели фрезирование.

«В противном случае, те контракты, которые не будут завершены, по обоюдному согласию сторон будут расторгнуты, у нас прописано такое условие», — пояснила врио мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, на нескольких улицах работы ещё идут. Ремонт пока не закончили три подрядчика.

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