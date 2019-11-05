Москва, , 22:24 — REGNUM В третьей декаде октября максимальные процентные ставки по вкладам в российских рублях снизились в десяти банках РФ ещё больше, чем во второй декаде, сообщили 5 ноября в пресс-службе Банка России.

Согласно итогам мониторинга, в минувшем октябре в десяти крупнейших российских банках максимальные процентные ставки по рублёвым вкладам снизились в первой декаде до 6,48%, во второй — до 6,48%, а в третьей — до 6,36%.

Учитывались показатели Сбербанка, «Совкомбанка», ВТБ, «Райффайзенбанка», Банка ГПБ, «Московского кредитного банка», «Альфа-банка», «ФК Открытие», «Промсвязьбанка», «Россельхозбанка».

Напомним, 25 октября Банк России снова снизил ключевую ставку, которая теперь составляет 6,5% годовых. Эксперты отмечают, что это стимулирует вкладчиков активнее брать кредиты.

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