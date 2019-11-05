Челябинск, , 22:16 — REGNUM В Челябинске за 2019 год отремонтировали 1 млн 520 тыс. кв. метров дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

После ремонта Cheladmin.ru

В 2018 году было отремонтировано порядка 1 млн 300 тыс. кв. метров. Таким образом, объъёмы ремонта выросли.

На данный момент дороги продолжают ремонтировать. Работы идут на улицах Горького, 250-летия Челябинска, Дзержинского, Новороссийской и на и Свердловском проспекте. Их продолжают три фирмы-подрядчика. Закончить все работы 2019 года планируется за неделю.

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