Лондон, , 22:08 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли в ответ на заявление главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, 5 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть Brent подорожала на 78 центов (1,26%), до $62,91 за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 66 центов (1,17%), до $57,20 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 ноября глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что в 2020 году организация ожидает повышения мирового спроса на нефть.

Читайте также: ОПЕК надеется на рост потребления нефти в 2020 году