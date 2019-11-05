Саратов, , 21:35 — REGNUM Жильцы сразу нескольких домов в Саратове столкнулись с коммунальными проблемами, пишет URA.RU. Жители домов управляющей компании «Красная» активно сообщают в социальных сетях.

Как отмечают горожане, в домах №33 и 35 на улице Тархова, а также №7 на Топольчанской полностью сгнили трубы. Из-за этого подвалы домов затапливает, а в подъездах неприятно пахнет. Сообщается, что недавно в доме на Топольчанской отключили горячую воду, а в подвале обнаружили червей, которые появились там из-за постоянной сырости.

Жильцы дома на Топольчанской, 7 уже с весны пытаются бороться с этими проблемами. Они обращались в управляющую компанию, но, как пишет URA.RU, их либо игнорируют, либо обещают исправить положение, но ничего в итоге не предпринимают. Жители дома также писали коллективные жалобы в администрацию города, водоканал, ГЖИ.

На официальной странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что, по данным УК «Красная», в доме на Топольчанской, 7 горячее водоснабжение подается в полном объеме. «При выполнении ремонтных работ на трубопроводе произошла авария, которую 1 ноября устранили», — уточняют в мэрии.

Жительница дома №35 на улице Тархова сообщила, что проблемы с ЖКХ уже решены. Ранее жильцы жаловались на затопленные подвалы. «Мы уже разобрались с этой проблемой», — заявила URA.RU Татьяна, старшая по второму подъезду.

Как рассказали «URA.RU» в УК «Красная», во всех домах трубы были заменены на прошлой неделе. Корреспонденту агентства также уточнили, что ролик, на кадрах которого видно, как в подвале завелись черви, был сделан в доме, не относящемся к данной компании.