Москва, , 21:35 — REGNUM Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

По данным исследований Института проблем естественных монополий, даже при таком условии полный отказ от транзита российского газа через Украину был бы возможен только через 15 лет.

Эксперты утверждают, что украинскую транзитную ветку нельзя в полной мере заменить новыми российскими газопроводами («Северный поток — 2» и «Турецкий поток»). Экспортные газопроводы (причём не только новые, но и уже действующие), по их оценке, не в состоянии продолжительное время работать со 100%-ной загрузкой.

Общая же мощность газотранспортной системы Украины практически в три раза больше, чем мощность этих газопроводов. Если в 2035 году спрос на газ в ЕС будет такой, каким был в 2018 году, то по украинскому маршруту придётся ежегодно прокачивать как минимум 41 млрд кубических метров газа.

Напомним, российская сторона предлагает Украине продлить договор о транзите газа. Киев выставляет денежные претензии. При этом на Украине опасаются, что без российского газа часть страны замёрзнет.

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