Ашхабад, , 21:11 — REGNUM За минувшую неделю на торгах товарно-сырьевой биржи заключено только 15 сделок на общую сумму $2 млн 796 тысяч (179 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Бизнесмены из Китая, Армении, Узбекистана, Киргизии, Турции, Пакистана, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к листовому стеклу, хлопчатобумажной ткани и пряже, а также напитку из корня солодки.

Предприниматели из России и Пакистана заключили контракты на приобретение хлопчатобумажной пряжи, а коммерсанты из Афганистана закупили базовое масло.

Туркменские коммерсанты для нужд внутреннего рынка приобрели хлопок-волокно.