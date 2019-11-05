Копенгаген, , 23:28 — REGNUM Согласно новому отчету организации Danske Revisorer, для более 90 тысяч датских компаний 2019 год станет убыточным. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

По словам директора экономического управления в Danske Revisorer Томаса Виле Йенсена, повышение числа убыточных компаний может объясняться тем, что многие новые предприятия сейчас сдают годовую отчетность, а большинство из них первые годы своего существования заканчивают с дефицитом. Хотя, по мнению Виле Йенсена, это и не указывает на приближающуюся рецессию, ничего хорошего рост убыточных компаний в Дании также не сулит. Помимо этого, в отчете говорится, что в настоящее время становится все сложнее занять прочные позиции на датской рынке, и что долгие годы экономического подъема сочтены. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

При составлении отчета Danske Revisorer использовались данные 261 762 компаний. Наиболее убыточными, согласно анализу, являются сферы сельского хозяйства, охоты, лесной промышленности и рыболовства.