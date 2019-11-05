Лондон, , 21:00 — REGNUM Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент январские фьючерсы Brent выросли в цене на 73 цента (1,17%), до $62,86 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума сессии в $63,17 за баррель.

Декабрьские фьючерсы нефти WTI подорожали на 68 центов (1,20%), до $57,22 за баррель. Максимум торгов для марки составил $57,49 за баррель.

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