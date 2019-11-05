Москва, , 20:13 — REGNUM На восстановление вытрезвителей регионам и муниципалитетам придётся выделять порядка 2−3 млрд рублей каждый год. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) в ходе пленарного заседания Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Вытрезвитель Цитата из к/ф «А по утру они проснулись». реж Сергей Никоненко. 2003. Россия

Речь о реализации законопроекта, который Госдума приняла в первом чтении. Так, регионы могут получить право создавать вытрезвители для граждан, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Приблизительно 1 млн человек в таком состоянии ежегодно в РФ появляется. 180 тысяч из них нуждаются в медицинской помощи, и они, так или иначе, окажутся в больнице», — отметил Куринный.

По его словам, остальные граждане, которых около 900 тысяч, как раз будут попадать в создаваемые или воссоздаваемые вытрезвители. При этом обслуживание каждого из них выйдет примерно в 2 тыс. рублей.

«Получается порядка около 2−3 миллиардов ежегодных затрат — это то, что сегодня мы возлагаем на регионы и на муниципалитеты. Приличная сумма. Если для регионов ещё как-то можно с трудом ее найти, то для муниципалитетов стопроцентно не найдешь. И рассуждения о том, что хотите создавайте, хотите не создавайте, при приводимой статистике, когда 500 тысяч людей у нас погибает от причин, связанных с алкогольным опьянением. Ещё огромное количество совершают преступления или в отношении них совершается преступление, а кто-то замерзает. В этих условиях отдавать эту систему на откуп регионам … тоже нельзя», — отметил Куринный.

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