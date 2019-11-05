Москва, , 20:08 — REGNUM Новые суммы претензий «Нафтогаза» к Газпрому ничем не подтверждены, сообщил 5 ноября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Пушков

«Нафтогаз прекратил основную работу и без устали считает мнимые долги Газпрома. И то у него 12 млрд выходит, то 22… А почему не 18,7 или 31,2 — неясно: в «Нафтогазе» и сами не знают, откуда такие цифры выходят. В общем, подсчёты в духе конторы «Рога и копыта». Киевский нонсенс».