Москва, 5 ноября 2019, 20:08 — REGNUM Новые суммы претензий «Нафтогаза» к Газпрому ничем не подтверждены, сообщил 5 ноября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, последняя сумма претензий к Газпрому, согласно заявлению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, составляет $22 млрд.
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