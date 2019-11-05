Кабул, , 20:05 — REGNUM 5 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что государство должно приложить все необходимые усилия с целью оказания поддержки местным производствам для повышения их конкурентоспособности и качества выпускаемой ими продукции.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Абдулла Абдулла сделал это заявление в ходе заседания комитета по экономике Совета министров Афганистана.

Глава правительства Афганистана подчеркнул, что нужно создать те условия, которые будут наиболее благоприятными для развития местных производств.

В ходе этого заседания министр транспорта Афганистана представил подробный доклад, посвященный подписанному Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и Грузией договору о расширении торговли по «Лазуритовому коридору».

В ходе заседания участники также обсудили проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации вышеупомянутого договора. В этой связи Абдулла Абдулла поручил министру транспорта Афганистана встретиться с заместителями министра иностранных дел и обсудить возможные решения этих проблем.