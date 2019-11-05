Махачкала, , 19:57 — REGNUM Новые рабочие места планируют обеспечить власти Дагестана жителям региона, передаёт 5 ноября РБК.

По словам главы Дагестана Владимира Васильева, в рамках работы над поддержкой экономики региона с учетом «выводов, сделанных Счётной палатой РФ», в регионе будет создано предприятие по производству стекловолокна, что даст 185 новых рабочих мест. На это государством выделяется на сумму 129,6 млн рублей.

Напомним, по данным СП РФ, регионы Северного Кавказа не подтвердили, что эффективно использовали вложенные в них бюджетные средства. По словам аудитора Счётной палаты Светланы Орловой, на Северной Кавказе «из 27 запланированных инвестпроектов в 2017—2018 гг. реализовано только девять».