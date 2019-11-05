Махачкала, 5 ноября 2019, 19:57 — REGNUM Новые рабочие места планируют обеспечить власти Дагестана жителям региона, передаёт 5 ноября РБК.

По словам главы Дагестана Владимира Васильева, в рамках работы над поддержкой экономики региона с учетом «выводов, сделанных Счётной палатой РФ», в регионе будет создано предприятие по производству стекловолокна, что даст 185 новых рабочих мест. На это государством выделяется на сумму 129,6 млн рублей.

Напомним, по данным СП РФ, регионы Северного Кавказа не подтвердили, что эффективно использовали вложенные в них бюджетные средства. По словам аудитора Счётной палаты Светланы Орловой, на Северной Кавказе «из 27 запланированных инвестпроектов в 2017—2018 гг. реализовано только девять».

«Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создаётся около 70 тысяч рабочих мест. Не выполняется и показатель по объёму внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объёма, в 2018 году — 36%».
Орлова