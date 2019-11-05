Ташкент, , 19:56 — REGNUM Доля Узбекистана на мировом рынке плодоовощной продукции, оцениваемом на уровне 205 миллиардов долларов, не достигает и одного процента. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На совещании президентом указано на наличие возможности довести экспорт плодоовощной продукции до 2,5 миллиарда долларов в следующем году и до 5 миллиардов долларов в последующие три года.

«Для достижения этой цели необходимо правильно отбирать культуры и спорта, минимум в два-три раза повысить урожайность и доходность, предотвратить расточительство, правильно организовать хранение продуктов, логистику и экспорт», отметил Мирзиёев.

Сегодня в мире высоким спросом пользуются черешня, абрикосы, сливы, гранат, виноград, миндаль, цитрусовые и другая продукция, они обеспечивают основную часть выручки от экспорта.

На совещании подчеркивалось, что в Узбекистане недостаточно таких плантаций, особенно интенсивного типа, сады и виноградники пришли в негодность, в связи с чем очень низка их экономическая эффективность, в ряде районов тысячи гектаров старых садов годами не дают урожай. Также еще не внедрена система кооперации по цепочке «заготовка — закупка — хранение и переработка — экспорт».

Отмечалось, что еще одним недостатком является слабая роль винодельческих предприятий в развитии виноградарства.

«Под влиянием подобных проблем потери при сборе и хранении продукции в нашей стране составляют не менее 30 процентов, то есть, выращенный урожай пропадает. О каких новых садах и виноградниках может идти речь в таких условиях?», — сказал президент.