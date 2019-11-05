Нью-Дели, , 20:08 — REGNUM Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия «открыта к дальнейшему обсуждению возможностей заключения соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП)» в том случае, если мнение индийской стороны по наиболее чувствительным вопросам будет учтено. Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Пиюш Гоял, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Индия может вернуться к обсуждению потенциала ВРЭП в том случае, если наше мнение по ряду ключевых вопросов, в том числе по балансированию торговых дисбалансов и защите местного производителя, будет учтено». По словам министра торговли и промышленности южноазиатского государства, решение на время отстраниться от Всестороннего регионального экономического партнёрства не подлежит изменению.

Ранее стало известно, что Индия отодвинула дату подписания соглашений о создании Всестороннего регионального экономического партнерства. Переговоры по ВРЭП — крупнейшей в мире зоне свободной торговли (ЗСТ) — ведутся с 2013 года. Ожидается, что в ЗСТ войдут страны АСЕАН, Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония. Объем ВВП потенциальных участников ВРЭП превысит $49,5 трлн (около 39% от общемирового).