Москва, 5 ноября 2019, 19:36 — REGNUM Само руководство «Нафтогаза» не смогло бы объяснить, почему теперь требует от Газпрома именно $12 млрд, заявил 5 ноября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT.
Комментируя заявление из Киева о новом иске «Нафтогаза» к Газпрому на сумму $12 млрд, эксперт отметил, что не только ответчик, но и сами руководители украинской компании «теряются в версиях» происхождения этого «долга».
Также Юшков отметил, что по поводу спора между российским поставщиком и украинским транзитёром можно говорить только об иске на $2,6 млрд, который при этом Москва оспаривает.
О штрафе в семь миллиардов долларов нечего и говорить. Киев утверждает, что Газпром якобы ведёт себя как монополист и «вменяет» российскому поставщику штраф.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Киева прозвучали планы о намерении взыскать у Газпрома $12 млрд через суд, а затем руководство «Нафтогаза» и вовсе заявило, что российская компания должна ему $22 млрд.
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