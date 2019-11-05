Москва, , 19:36 — REGNUM Само руководство «Нафтогаза» не смогло бы объяснить, почему теперь требует от Газпрома именно $12 млрд, заявил 5 ноября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT.

Комментируя заявление из Киева о новом иске «Нафтогаза» к Газпрому на сумму $12 млрд, эксперт отметил, что не только ответчик, но и сами руководители украинской компании «теряются в версиях» происхождения этого «долга».

Также Юшков отметил, что по поводу спора между российским поставщиком и украинским транзитёром можно говорить только об иске на $2,6 млрд, который при этом Москва оспаривает.

О штрафе в семь миллиардов долларов нечего и говорить. Киев утверждает, что Газпром якобы ведёт себя как монополист и «вменяет» российскому поставщику штраф.

Юшков «Это иск никем не признанный, его де-факто не существует. Потому что монопольное положение транзитёра занимает «Укртрансгаз». Она занимается транспортировкой газа, а «Газпром» обращается к ней как клиент».

Читайте также: «Нафтогаз» недоволен идеей РФ обнулить взаимные претензии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Киева прозвучали планы о намерении взыскать у Газпрома $12 млрд через суд, а затем руководство «Нафтогаза» и вовсе заявило, что российская компания должна ему $22 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак призвал Киев отказаться от практики новых исков